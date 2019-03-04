0553 313 94 23

GSB İşçi alımı kura sonuçları evrak teslim duyurusu | Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı son dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR birlikteliğiyle noter huzurunda gerçekleştirdiği kura çekilişinin sonuçları hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika İşçi alımı kura sonuçları evrak teslim duyurusu haberin detaylarında...

04 Mart 2019 Pazartesi 23:47
GSB İşçi alımı kura sonuçları evrak teslim duyurusu | Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı son dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR birlikteliğiyle noter huzurunda gerçekleştirdiği kura çekilişinin sonuçları hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika İşçi alımı kura sonuçları evrak teslim duyurusu haberin detaylarında...

Personel alımı için evrak teslimi son günü ne zaman?

Bakanlığın açıklaması

Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

En az İlköğretim diploması,

En az İlköğretim diploması, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az bronz cankurtaran belgesi,

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

En az İlköğretim diploması, Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş teknik eleman belgesi,

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, D sınıfı ehliyet, en az SRC 2 ve SRC 4 belgesi,

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) diploması, aşçılık....

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:47
  1. GSB
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. gençlik ve spor bakanlığı personel alımı evrak teslim
  4. gsb evrak teslim
  5. gsb kura sonuçları sözlü sınav evrak teslim
  6. gsb personel 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    1. Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan..
    2. ABD Kongresinde Müslüman temsilci..
    3. Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde..
    4. Akrabasının üzerine düştüğü 11 aylık..
    5. Arnavutluk'ta Medya Akademisine..
    6. Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
    7. 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
    8. Kılıçdaroğlu: 31 Mart'ta baharı..
    9. ABD’de ormanda kaybolan kız çocukları..
    10. Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3..
    11. BB Erzurumspor, prensipte Hamza..
    12. Konya'da polis aracı ile ambulans kaza..
    13. BB. Erzurumspor’da Hamza Hamzoğlu..
    14. Güney Sudan-Etiyopya-Eritre üçlü..
    15. Bursaspor, MKE Ankaragücü maçı..
    16. Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da..
    17. Erzurumspor, teknik direktör Hamza..
    18. Ünal Karaman: Saçma sapan pozisyonda..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2019
    20. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    21. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı..
    22. Ahşap ev alev alev yandı
    23. Çavuşoğlu: Türkiye'nin her yerini ihya..
    24. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    25. Sudan'da uluslararası tarım fuarı
    26. GSB İşçi alımı kura sonuçları evrak..
    27. "CHP, PKK'ya ve DHKP/C'ye kolunu..
    28. Konya’da ambulans ile polis aracı..
    29. Yunanistan'dan tehdit gibi açıklama:..
    30. 57 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti
    CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!