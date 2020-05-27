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Spor

G.Saray'dan ayrıldı Trabzon'la anlaştı!

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:00:00 -
G.Saray'dan ayrıldı Trabzon'la anlaştı!

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç futbolcu Mustafa Kapı ile prensipte anlaşma sağladı.

Barcelona dahil çok sayıda Avrupa kulübünün de takip ettiği 17 yaşındaki Mustafa, yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo mavili kulüple sözleşme imzalayacak.

G.SARAY'DA KADRO DIŞI KALDI

Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçın 90+5'inci dakikasında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi karşılaşmalarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 gün) unvanını almıştı.

Galatasaray, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması gerekçesiyle Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı.

 

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