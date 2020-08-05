G.Saray'da Marcao ve Luyindama kararı!

2020-21 sezonu için takviyelerini yapmaya başlayan ve transferlerini açıklamak için geri sayıma geçen Galatasaray’da önemli de bir karar alındı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoperde büyük sorun yaşayan sarı kırmızılılar savunmanın iki önemli ismini kadroda tutacak. Luyindama’nın milli takımda yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatması, Marcao’nun ise pandemi sonrasında takımdan uzak kalması ile stoperde büyük sorun yaşayan Galatasaray yeni sezonda ideal stoper ikilisini koruma kararı aldı.

Luyindama güç topluyor

Ligin önümüzdeki ay başlayacak olması ve savunmada benzer sorunların yaşanmasını istemeyen sarı kırmızılılar transfer piyasasında isimleri birçok kulüple anılan Luyindama ve Marcao’ya gelecek teklifleri dikkate almayacak. Uzun süreli sakatlığını yeni atlatan ve izin yapmadan çalışan Luyindama özel program eşliğinde sezona hazır olacak. Tatil yapmayan ve halen Florya’da çalışmalarına devam eden Demokratik Kongolu futbolcu hazırlık kampında takımla çalışmalara başlayacak.

Sadece yerli bir takviye

İngiliz kulüplerinin yakından takip ettiği Luyindama için kulübün kapısı çalınsa da Galatasaray, Kongolu stoperini en az 1 yıl daha takımda tutacak. Fatih Terim’in, çok güvendiği Luyindama’nın önümüzdeki sezon düzenli forma giymesi ile piyasasının çok daha iyi noktalara ulaşacağına inandığı öğrenildi. Marcao’yu da kadroda tutacak olan Aslan yalnızca fırsat transferi niteliğinde yerli bir oyuncu takviyesi ile savunma bölgesini kapatacak.