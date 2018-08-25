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G.Saray yeni transferi resmen duyurdu!

Galatasaray, Ndiaye'nin kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:06
G.Saray yeni transferi resmen duyurdu!

Galatasaray Spor Kulübü, Badou N'Diaye'nin transferi konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune N'Diaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray, geçen sezon başında N'Diaye'yi Osmanlıspor'dan kadrosuna katmış ve daha sonra devre arasında Stoke City'e göndermişti.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:06
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