GS PSV maç sonucu kaç kaç? Galatasaray PSV rövanş maçı skoru
GS PSV maçı sonucu ne oldu? Sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS PSV maç skoru merak ediliyor. Peki, GS PSV maç sonucu kaç kaç?
GS, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'da karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 yenilmişti. Maçın rövanşı Başakşehir’de heyecanla yaşanıyor. İşte merak edilen GS PSV canlı maç skoru...
GS PSV maç sonucu kaç kaç?
Galatarasaray = 1 PSV =2
GS’ de ilk 11 kim?
Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mostafa, Barış.
PSV’de ilk 11 kim?
Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.