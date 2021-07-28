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Spor GS PSV maç sonucu kaç kaç? Galatasaray PSV rövanş maçı skoru
Spor

GS PSV maç sonucu kaç kaç? Galatasaray PSV rövanş maçı skoru

GS PSV maçı sonucu ne oldu? Sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS PSV maç skoru merak ediliyor. Peki, GS PSV maç sonucu kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2021-07-28 22:44:00 - 2021-07-28 22:45:10
GS PSV maç sonucu kaç kaç? Galatasaray PSV rövanş maçı skoru

GS, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'da karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 yenilmişti. Maçın rövanşı Başakşehir’de heyecanla yaşanıyor.  İşte merak edilen GS PSV canlı maç skoru...

GS PSV maç sonucu kaç kaç?

Galatarasaray = 1 PSV =2

GS’ de ilk 11 kim?

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mostafa, Barış.

PSV’de ilk 11 kim?

Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi.

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