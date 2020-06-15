"Grup Dilavaz, gönülden gelen sesi yansıtıyor"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Diyarbakırlı 3 genç müzisyenin kurduğu Grup Dilavaz'ın "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Bestesi" müzikseverlerle buluştu.

Eserin, Türkiye'nin farklı şehirlerinde, tarihi, doğal ve turistik güzelliklerin görüntüleri eşliğinde çekilen klibi, sosyal medyada yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek amacıyla yola çıkan Grup Dilavaz üyeleri, telekonferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, eserin ortaya çıkış hikayesini ve müzik çalışmalarını anlattı.

Diyarbakır'da yaşayan grubun üyelerinden Mehmet Kasım Aslan, "En çok ihtiyacımız olan ve bizi bize bağlayan en iyi iletişim aracıdır dil. Yaşadığımız bu güzel coğrafyada, farklı dillerin ve kültürlerin bir arada asırlar boyu kardeşlik duygusu içerisinde yaşadığını unutmayalım. Türk, Kürt, Acem, Arap, Zaza, Çerkez ve daha nice etnik kökene sahip halkımız, bu topraklarda Türkiye bayrağı gölgesinde yaşamaya devam etmektedir." dedi.

Aslan, "Dil" ve "Avaz" kelimelerinden oluşan Dilavaz'ın gönülden gelen ses anlamına geldiğini, ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Farsça'da da aynı anlama sahip olduğunu belirterek, "Dilavaz, iki ayrı kelimeden oluşan bir sözcük. Dil, Farsça kökenli olup kalp, yürek, gönül anlamına gelmektedir. Avaz da Farsça kökenli bir kelime olup ses, seda, melodi anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

- "Herkesin gönül teline dokunmayı amaç edindik"

Yapacakları yeni çalışmalarla gönülden gelen sesi yansıtmaya devam edeceklerinin altını çizen Aslan, "Zaten bizim yapmak istediğimiz, müzikte ortak kültürümüzü, değerlerimizi yansıtmak idi. Bu yönüyle, ismimizle müsemma olmak istedik." diye konuştu.

Mehmet Kasım Aslan, grubun Anadolu'da yaşayan her bireyin ortak sesi olma misyonuyla yola çıktığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz, çok renkli toplumsal bir yapıya sahip olduğu için biz de Grup Dilavaz olarak bu çeşitliliğin bütün renklerini ve güzelliklerini ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Gönlümüzden çıkan bu sesi duyurmayı, yüreğinde vatan sevgisi, birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu, insan sevgisi ve merhamet barındıran herkesin gönül teline dokunmayı amaç edindik."

Eserlerinin müziğini ve mesajlarını önce kendi gönüllerinde yoğurup, daha sonra dinleyicilerine sunmak istediklerini vurgulayan Aslan, "Gönülden hissettiğin şeyler daha çabuk dinleyiciye ulaşabiliyor. İnşallah başarılı oluruz. Başarıdan kastım, halkın teveccühüne ulaşmak, onlara layık olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyük bir sorumluluk alarak bir araya geldik"

Bilal Ekin de grup üyelerinin uzun zamandır birlikte müzik yaptığına dikkati çekerek, "Arkadaşlarımızla her zaman birlikteydik. Zaten iç içe büyüdük. Ortak çevremiz ve eskiye dayanan bir arkadaşlığımız vardı.

Ayrıca hepimizin bir müzik geçmişi var. Birçok farklı grupla birlikte işler yaptık. Artık kendi yolumuzu çizmenin ve kendimizi ifade etmenin zamanının geldiğini düşündük ve büyük bir sorumluluk alarak bir araya geldik. İdeallerimiz ve inandığımız değerler doğrultusunda güzel ve kaliteli işler yapmaya niyet ettik." diye konuştu.

Grubun aslında daha kalabalık olduğunu fakat yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri dolayısıyla Diyarbakır dışında yaşayan müzisyen arkadaşlarıyla bir araya gelemediklerinin altını çizen Ekin, şunları söyledi:

"Ayrıca zengin bir saz ekibi kadromuz var. Müzik tarzı itibariyle de bölgemizin yerel, otantik kültürünü, gençlerimizin modern ve güncel müzik anlayışıyla birleştirerek, bir sentez, bir tarz ortaya koymak niyetindeyiz. Türkiye'de 83 milyon tek yürek oldu. Biz de müziğin evrensel dilini kullanarak ve aşkla ülkemiz için çalışmak niyetindeyiz. Neşet Ertaş'ın dizelerinde olduğu gibi 'Aşkına koşan yorulmaz. Aşk ile koşan yorulmaz' diyoruz."

- "Bu niyetin bir parçası olmak istedik"

Grup üyesi Şeyhmus Çakmak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın sürecinde ifade ettiği birlik ve beraberlik çağrısına katkıda bulunmak istediklerinin altını çizerek, bu bağlamda eseri yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Eserin ortaya çıkmasında desteği bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na grup adına teşekkür eden Çakmak, "Bu öylesine halis bir niyetti ki, bu niyetin bir parçası olmak ve bu sürece katkıda bulunmak, bizler için vatandaşlık göreviydi." ifadelerini kullandı.

Çakmak, Kovid 19 nedeniyle tüm dünyada yaşanan zor günlere işaret ederek, "Milletçe yaşadığımız bu zor süreçte, attığımız bu adımla, ülkemizin birlik beraberlik ve dayanışmasında, bir kişiye bile etkimiz olabileceği ve sürecin üstesinden gelinmesinde motivasyon oluşturabileceğimiz düşünceleri, bizleri bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi." diye konuştu.

Yapmayı planladıkları başka projeler de olduğunu aktaran Çakmak, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde saygın alimlerimiz var. Seyyid Ali Fındıki, Ahmed-i Hani, Feqiye Teyran, Melaye Ciziri ve Abdurrahman Aktepe'nin divanlarından istifade etmek istiyoruz. Bir nebze de olsa, bizi dinleyenlere o divanlardan sentezleyerek güzel müzikler yapmayı amaçlıyoruz. Allah mahcup etmesin." dedi.

- Klipte kullanılan görseller ilgi çekiyor

Grubun "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Bestesi" adlı eseri, #BizBizeYeteriz #Grupdilavaz ##birlikberaberlik #BizBizeYeterizTurkiyem etiketleriyle sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Türk Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle sağlık çalışanlarının da yer aldığı klip, Türkiye'nin sahip olduğu güzellikleri yansıtırken, Türkiye'de hayata geçirilen dev proje ve tesislerin görüntüleriyle de dikkati çekiyor.

Türkçe, Kürtçe ve Farsça eserleri seslendiren grubun ilk klip çalışması olan eser, https://youtu.be/dySzWq5Vbn8 adresiyle grubun sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilir.





Söz ve bestesi Grup Dilavaz'a ait eserin sözleri şöyle:

Tarih yazar adımızı

Alem bilir aşkımızı

Bu uğurda canımızı

Biz bize yeteriz Türkiyem





Haydi kenetlensin eller

Arşa yükselsin dilekler



Bil ki bükülmez bilekler



Biz bize yeteriz Türkiyem





Yurdumun dört bucağına



Aşk tüter her ocağında



Al rengi var sancağında



Biz bize yeteriz Türkiyem









Cennet gibi bir vatanda



Yek vücut olduk bir anda



Bugün değil her zamanda



Biz bize yeteriz Türkiyem





Aştık nice engelleri



Acıları kederleri



Hep birlikte hep ileri



Biz bize yeteriz Türkiyem







Şanlı tarih şahidimiz



Pak ve temizdir sevgimiz



Aşkla atar yüreğimiz



Biz bize yeteriz Türkiyem