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Ekonomi Groupe PSA, “2021 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü kazandı
Ekonomi

Groupe PSA, “2021 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:25:44 -
Groupe PSA, “2021 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA, yeni nesil tamamen elektrikli kompakt van sınıfında “2021 Uluslararası Yılın Vanı” (IVOTY) ödülünü kazandı.

Groupe PSA açıklamasına göre, 24 Avrupa ülkesinden ve Rusya'dan 24 bağımsız gazeteci ve uzmandan oluşan jüri, yeni Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e'yi “2021 Uluslararası Yılın Vanı” (IVOTY) seçti.

Yeni Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e, çapraz iş programının bir parçası olarak tasarlandı ve tüm müşterilere ödün vermeden taşıma kapasiteleri ve yükleme hacimleri sunuyor. Şirketin, yeni nesil teknolojilerden, destek sistemlerinden ve müşterilerinin güvenliği ve rahatlığına olan bağlılığından destek alıyorlar.

Peugeot Partner, Citroen Berlingo van, Opel Combo ve Vauxhall Combo serisine verilen “2019 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünün ardından, sadece iki yıl içindeki bu ikinci IVOTY ödülü, Groupe PSA’nın yeni nesil hafif ticari araçlarının ve elektriğe geçiş stratejisinin pazarla olan ilişkisini doğruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IVOTY Başkanı Jarlath Sweeney, PSA dörtlüsünün, Avrupa pazarında 300 kilometreden fazla bir menzil ile satışa sunulan ilk elektrikli vanlar olduğunu belirtti.

Sweeney, “Mükemmel sürüş kabiliyetiyle kusursuz bir şekilde üretilmişlerdir ve daha düşük gürültü seviyelerine sahip olmaları dışında, sürüş hissini dizel versiyondan ayıran pek bir fark yoktur. Kompakt vanların tamamen elektrikli versiyonlarıyla PSA dörtlüsü, profesyonel işletmelerde e-mobilite için muazzam itici bir güç sağlıyor ve emisyonsuz taşımacılığın yaygınlaştırılmasını ve ölçeklendirilmesini zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

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