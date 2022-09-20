Grip olduktan sonra diş fırçanızını mutlaka değiştirin! Sebebi "yok artık" dedirtecek

Havalar giderek soğumaya, sonbahar yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Değişen hava durumu ile hastalıklar da kapıyı çalmaya başladı. Grip görülme oranları da gün geçtikçe artıyor... Gripliyken ellerinizi sık sık sıvı sabun ile yıkamaya özen gösteriyorsunuz, peki ya diş fırçanızın hijyenine aynı önemi veriyor musunuz?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin” diyerek uyarıyor.

Virüsler fırçaya yerleşiyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, gripten sonra neden diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini ise şu sözlerle açıklıyor:

“Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar.

Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.”

Diş fırçası ne zaman değiştirilmeli?

Diş fırçaların değişim sıklığı da en az diş fırçası seçimi kadar önem verilmesi gereken bir konudur. Peki diş fırçaları ne zaman değiştirilmeli? Diş hekimlerine göre diş fırçaları en geç 3 ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir. Fırçanın kıllarına ve kalitesine göre bu süre uzayıp ya da kısaltılabilir.

Örneğin fırçanın kılları çok yıpranmışsa, kılların yönü farklı yönlere bakıyorsa, kıllar arasında açılmalar mevcutsa artık diş fırçanızı değiştirme zamanı gelmiş demektir. Bazı pilli ya da şarjlı diş fırçalarında ise fırça üzerine konumlandırılmış olan indikatör yardımıyla fırçanın değişim zamanı geldiği anlaşılmaktadır. Fırçaların değişim zamanı kadar bir diğer önemli husus da fırçaların muhafazasıdır. Diş fırçalarınızın aile bireylerine ait diğer fırçalarla temas etmesinden kaçınmalısınız. Ayrıca diş fırçanızın hava aldığından ve kuruduğundan emin olmalısınız. Islak halde kalan fırçalarda bakteri ve mantarlar türeyebilmektedir. Bu durum da dişlerin sağlığı için oldukça tehlikeli olacaktır.