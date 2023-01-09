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Dünya Grip nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti!
Dünya

Grip nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti!

Avusturya’da COVID-19’un yanı sıra solunum yolu rahatsızlıklarındaki artış sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşanmasına yol açarken, Linz kentindeki bir hastanede 2 çocuk grip nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 18:00:00 -
Grip nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti!

Ülkenin 3. büyük hastanesi olarak kabul edilen Linz’deki Kepler Universitäts Klinkum’dan yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıklar nedeniyle hastanenin doluluk oranının arttığı, bazı hastaların yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, COVID-19’un yanı sıra grip ve RSV olarak adlandırılan solunum yolu virüsü nedeniyle sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşandığı kaydedildi.

Grip ve türevi hastalıkların bazı çocuklarda ağır geçtiği ve farklı hastalıkları tetikleyebildiğine değinilen açıklamada, grip nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, durumu kritik olan 2 çocuğun ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklara grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulunurken, eczanelerde COVID-19, influenza ve RSV virüsünü test eden üçlü test imkanı sunulmaya başlandı.

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