Grip deyip geçiştirdiler ama bin 500 işçide koronavirüs çıktı!

Rusya’nın en büyük dünyanın ise sayılı büyüklükte işletmelerinden biri olacak şekilde inşaa edilen Amur doğalgaz tesislerinde korona skandalı patlak verdi.

Sol Gazete'de yer alan habere göre, Rusya’da 20 bin işçinin çalıştığı Amur doğalgaz tesislerinin şantiye alanında 7500 işçinin çalıştığı bir kampta işçiler hastalanmaya başlandığında ‘grip’ denilerek geçiştirildi. Salgın kontrolden çıkınca testler yapıldı ve 1500 işçi için teşhis konuldu. Diğer kampta Rönesans Holding bünyesindeki işçiler kaldığı belirtildi.