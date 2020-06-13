  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Grip deyip geçiştirdiler ama bin 500 işçide koronavirüs çıktı!

Rusya’da 20 bin işçinin çalıştığı Amur doğalgaz tesislerinin şantiye alanında 7500 işçinin çalıştığı bir kampta işçiler hastalanmaya başlandığında ‘grip’ denilerek geçiştirildi. Sonunda salgın kontrolden çıkınca testler yapıldı ve 1500 işçi için teşhis konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 08:46:00 -
Grip deyip geçiştirdiler ama bin 500 işçide koronavirüs çıktı!

Rusya’nın en büyük dünyanın ise sayılı büyüklükte işletmelerinden biri olacak şekilde inşaa edilen Amur doğalgaz tesislerinde korona skandalı patlak verdi.

Sol Gazete'de yer alan habere göre, Rusya’da 20 bin işçinin çalıştığı Amur doğalgaz tesislerinin şantiye alanında 7500 işçinin çalıştığı bir kampta işçiler hastalanmaya başlandığında ‘grip’ denilerek geçiştirildi. Salgın kontrolden çıkınca testler yapıldı ve 1500 işçi için teşhis konuldu. Diğer kampta Rönesans Holding bünyesindeki işçiler kaldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı