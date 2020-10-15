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Sağlık Grip aşısı kimlere yapılacak?
Sağlık

Grip aşısı kimlere yapılacak?

Grip aşısı kış aylarının yaklaşması ile daha çok gündeme geliyor. Özellikle bu yıl koronavirüs salgınının yaşanması ile grip aşısının önemi de artmış oldu. Birçok kişi şimdiden grip aşısını yaptırmayı düşünüyor. Peki, grip aşısını kimler yaptırabilir? Herkes grip aşısı olabilir mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:54:00 -
Grip aşısı kimlere yapılacak?

Salgın hastalıkların başlamaması için aşı önlem olarak yapılır. Aşının yapılması için en ideal dönem ekim, kasım ve aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Bu nedenle grip aşısı yaptırmakta önceliği olan kişiler olabilir. Peki, grip aşısı kimlere yapılır?

Grip aşısı kimlere yapılacak?

6-59 ay arası çocuklar, 50 yaş üzeri hastalar, kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, nörolojik, hematolojik, metabolik hastalık, immün yetmezlik hastaları, influenza sezonunda gebeler ya da gebe kalacaklar, Aspirin kullanan 6 ay ila 18 yaş arası çocuklar, bakımevlerinde kalanlar, aşırı şişmanlar (Beden kitle indeksi 40 ve üzerinde olanlar), influenzaya bağlı komplikasyon riski taşıyanlarla yaşayan ya da onlara bakanlar, sağlık personeli, 5 yaş altı ya da 50 yaş üstü kişilerle birlikte kalanlar ve komplikasyon riski yüksek olanlarla yaşayan ya da onlara bakanlar.

Grip aşısı etkileri nelerdir?

Grip aşıları, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların gelişmesine neden olur. Bu antikorlar, aşının yapılmasında kullanılan virüsler ile enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Grip aşısı fiyatı ne kadar?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirlenmedi.

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