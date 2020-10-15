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Ekonomi Grip aşısı 2020 fiyatı ne kadar? Grip aşısı kaç TL?
Ekonomi

Grip aşısı 2020 fiyatı ne kadar? Grip aşısı kaç TL?

Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Kış aylarına yaklaştıkça grip aşısı önem kazandı. Peki, 2020 yılı grip aşısı fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:44:00 -
Grip aşısı 2020 fiyatı ne kadar? Grip aşısı kaç TL?

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının Türkiye'de eylül-aralık ayları arasında yapılmasının önerildiğini, bununla birlikte grip mevsimi nisan ayına kadar devam ettiği için mart ayının sonuna kadar aşı yapılabileceğini bildirdi.

Grip aşısı 2020 kaç TL?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için açıklanmadı.

Grip aşısı koronavirüste etkili mi?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Sağlıklı kişilerin grip ve zatürre aşıları yaptırarak Covid-19’a yakalanma ya da hastalığı rahat geçireceği yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı yok. Bu aşıları grip ya da zatürre açısından risk grubunda olanlara yaptırmalı" uyarısında bulundu.

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