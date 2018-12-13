Griffiths'ten futbola sağlık molası





İSTANBUL (AA) - İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te forma giyen Leigh Griffiths, sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara verme kararı aldı.

Teknik direktör Brendan Rodgers, 28 yaşındaki futbolcunun devam eden mental sorunları nedeniyle yeşil sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Birkaç aydır futbolcusunun mental problemleriyle mücadele ettiğini belirten Rodgers, "Griffiths, mükemmel birisi ancak futbol ve hayat, bu sıralar onun için zorlu. Geri dönmesi için bütün profesyonel desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Griffiths, ekim ayında İsrail ve Portekiz ile oynanan maçlar öncesinde İskoçya Milli Takımı'ndan affını istemişti.