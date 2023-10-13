Gribin çaresi bu besinde saklı!

Halsizlik, yorgunluk, burun tıkanıklığı ve öksürük belirtileriyle kendisini gösteren grip, geceleri daha da şiddetlenir.

Gribin etkilerini azaltmak için gün içinde yeterli miktarla su tüketin. Ihlamur, kekik, nane limon gibi bitkisel çaylar tüketin. Bulunduğunuz odada oluşan havasızlık burun tıkanıklığı, öksürük ve geniz akıntısını arttırabilir. Bunun için sıcak suyla ıslatılmış bir havluyu odanıza yerleştirebilirsiniz. Böylece odanız gece boyunca nemli kalır.

Acı biber birçok hastalık riskini önler

Acı biber tüketimi soğuk algınlığı belirtilerini azaltabilir. Acı biberin içindeki kapsaisin bileşeni birçok hastalık riskini önleyebilecek güçtedir. Özellikle prostat kanseri ve şeker hastalığına iyi gelen acı biber, soğuk algınlığı, grip gibi problemler için de önemli bir ilaçtır.