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Kadın - Aile Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?
Kadın - Aile

Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?

Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılır.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 19:37:00 - 2021-11-28 19:44:33
Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?

Sıcaklığın azaldığı dönemlerde grip vakaları da artıyor. Grip, ciddiye alınması gereken bir sağlık problemi olabiliyor. Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılır.  Grip hastalığının kesin tanısı hastalığın ilk 3 gününde burundan alınan bir sürüntü yardımı ile konur. 

Grip belirtileri nelerdir?

  • Ateş: 38-39
  • Baş ağrısı
  • Genel vücut ağrısı
  • 2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik
  • Burun tıkanıklığı
  • Boğaz ağrısı
  • Sıklıkla öksürük

Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

  • Tavuk çorbası
  • Paça çorbası
  • Portakal
  • Greyfurt
  • Mandalina
  • Limonlu çay
  • Zencefil
  • Ekinezya
  • Kuşburnu
  • Adaçayı
  • Kekik çayı
  • Okaliptus çayı
  • Bal
  • Soğan
  • Sarımsak 

Grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın yaptığı mevsimlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı beslenmek, yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınmak, bol sıvı tüketmek gereklidir. Hasta çocukların kreş veya okullara gönderilmemesi hastalığın yayılımını yavaşlatabilir. Kış mevsiminde öpüşmek ve tokalaşmaktan kaçınmak faydalıdır. 

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