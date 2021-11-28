Gribe ne iyi gelir, belirtileri nelerdir?

Sıcaklığın azaldığı dönemlerde grip vakaları da artıyor. Grip, ciddiye alınması gereken bir sağlık problemi olabiliyor. Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılır. Grip hastalığının kesin tanısı hastalığın ilk 3 gününde burundan alınan bir sürüntü yardımı ile konur.

Grip belirtileri nelerdir?

Ateş: 38-39

Baş ağrısı

Genel vücut ağrısı

2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Sıklıkla öksürük

Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

Tavuk çorbası

Paça çorbası

Portakal

Greyfurt

Mandalina

Limonlu çay

Zencefil

Ekinezya

Kuşburnu

Adaçayı

Kekik çayı

Okaliptus çayı

Bal

Soğan

Sarımsak

Grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın yaptığı mevsimlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı beslenmek, yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınmak, bol sıvı tüketmek gereklidir. Hasta çocukların kreş veya okullara gönderilmemesi hastalığın yayılımını yavaşlatabilir. Kış mevsiminde öpüşmek ve tokalaşmaktan kaçınmak faydalıdır.