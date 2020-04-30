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Gündem

Gri listedeki 4 terörist imha edildi

Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:18:00 - 2020-04-30 19:29:56
Gri listedeki 4 terörist imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kars'n Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri tarafından son 2 günde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etkisiz hale getirilen 7 terörsitten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan, Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edildi.

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