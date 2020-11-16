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Gündem Gri listede yer alan teröristin de bulunduğu 5 PKK'lı teslim oldu
Gündem

Gri listede yer alan teröristin de bulunduğu 5 PKK'lı teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:42:00 - 2020-11-16 18:10:52
Gri listede yer alan teröristin de bulunduğu 5 PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan ve biri terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan ve biri terör arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam beş terör örgütü mensubunun, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldukları belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olanların sayısı 202'ye yükseldi

1 Ocak 2020'den bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği kaydedildi.

 

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