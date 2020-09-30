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Aktüel Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:19:55 -
Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da gri kategorideki "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiği, iki teröristin de sağ yakalandığı operasyonda lav silahı ile el bombalarının da aralarında bulunduğu mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kentin Kadı Tepe mevkisinde 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır Operasyonu"nda, terörist Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirilmesi, iki kadın teröristin de sağ yakalanması sonrası bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Sağ yakalanan teröristlerden birinin ifadeleri doğrultusunda genişletilen çalışmalarda söz konusu teröristin gösterdiği Karakoyunlu ilçesi kırsalında teröristlere ait 4 sırt çantası bulundu.

Çantalardaki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir lav silahı, çok sayıda şarjör ve mühimmat, iki el bombası, 3 el telsizi, uzaktan komuta sistemli patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve sistem malzemeleri, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yetkililer, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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