0553 313 94 23

Gri kategorideki terörist öldürüldü

Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride bulunan terörist Devrim Akbay olduğu açıklandı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:39
Gri kategorideki terörist öldürüldü

Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:39
  1. Bitlis
  2. gri kategori
  3. terörist
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması!
    1. AK Parti'den dikkat çeken 'anket'..
    2. Rota virüsü neden olur? Rota virüsü..
    3. Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş..
    4. ABD'den flaş yaptırım kararı!
    5. Merak edilen anket sonuçları..
    6. Kocaeli'de fuhuş operasyonu! 2 gözaltı
    7. Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı
    8. Türk Telekom kime satılıyor?
    9. Sanayi bölgesinde silah atölyesi
    10. Temel Karamollaoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu..
    11. Demirtaş hakkında flaş tutuklama kararı!
    12. Gri kategorideki terörist öldürüldü
    13. Ayak mantarı neden oluşur? Ayak..
    14. Yarın (21 Eylül Cumartesi günü)..
    15. Arı zehri alternatif gelir kapısı
    16. İdlib'de Esed rejimi, Rusya ve Çin'e..
    17. Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
    18. İmamoğlu'nun sansürüne çok sert tepki:..
    19. AK Parti yargı paketi taslağını MHP ye..
    20. TEKNOFEST'te KTÜN ekibi birinci oldu
    21. Kimyasal yağmur nedir? | İstanbul'a..
    22. Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?
    23. İran'dan Gazipaşa'yacharter seferi..
    24. Kimyasal yağmurlar neden olur?
    25. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman?
    26. İfadeye çağrılmıştı! Ali Babacan'ın..
    27. 'İstifa edenler, milletin dışladığı,..
    28. Saldırı sonrası ilk kez görüntülendi
    29. Trabzon'un turizm merkezlerine..
    30. Fati'ye milli takım kapısı açıldı!
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler