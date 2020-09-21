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Aktüel Gri kategoride yer alan terörist Iğdır'da ölü ele geçirildi
Aktüel

Gri kategoride yer alan terörist Iğdır'da ölü ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:28:52 -
Gri kategoride yer alan terörist Iğdır'da ölü ele geçirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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