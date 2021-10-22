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Kadın - Aile Greyfurt reçeli tarifi
Kadın - Aile

Greyfurt reçeli tarifi

Ev yapımı, tam ölçülü, kahvaltılık, değişik reçel tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:24:00 -
Greyfurt reçeli tarifi

Ev yapımı, tam ölçülü, kahvaltılık, değişik reçel tarifi

Malzemeler

4 adet greyfurt

4 bardak toz şeker

Limon suyu

Yapılışı

Greyfurtların kabuklarını soyun ve küçük küp şeklinde doğrayın. Tüm greyfurtları temizleyip doğradıktan sonra reçel tenceresinin içerisine alın. Greyfurtların üzerine toz şekeri dökün ve kaynayana kadar yüksek ısıda pişirin. 20 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirdiğiniz greyfurtlar koyu bir kıvama ulaşmaya başlayacaktır. Greyfurt reçelinin üzerinde biriken köpükleri sürekli sıyırın. Dilerseniz, ocağın altını kapatmadan önce limon suyu da ilave edebilirsiniz. Reçel kavanozu ve kapağını 10 dakika boyunca kaynamış suda bekletin. Reçeli ocaktan aldıktan sonra kavanozu kurulayın ve reçeli içerisine doldurun. Kavanozun kapağını güzelce sıkın ve reçel kavanozunu ters çevirerek soğumaya bırakın. 12 saat boyunca soğuyan greyfurt reçelini serin, nemsiz ve kuru bir ortama koyarak muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

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