THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Grekoromen Milli Takımı dünya 3'üncüsü oldu

Grekoromen Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.

28 Ekim 2018 Pazar 21:48
Grekoromen Milli Takımı dünya 3'üncüsü oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyona, grekoromen stil 77, 97, 130 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye, grekoromen stilde elde ettiği 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla takım sıralamasında Rusya ve Macaristan'ın arkasında 3. oldu.

Grekoromen stilde yarışan milli sporculardan Metehan Başar altın, Emrah Kuş gümüş, Ekrem Öztürk ve Rahman Bilici ise bronz madalya kazandı.

Grekoromen Milli Takımı adına kupayı, teknik direktör Salih Bora aldı.

Türkiye, şampiyonayı serbest stilde 8., kadınlarda da 7. sırada tamamladı.

 
Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:48
  1. Güreş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü gösterdi: 3-1!
    1. Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü..
    2. 2 terörist etkisiz hale getirildi!..
    3. Kayseri'de kuyuya düşen inek kurtarıldı!
    4. İran'dan sert mesaj: ABD asla önleyemez
    5. Duncan da Yeni Havalimanı açılışına..
    6. Gazeteci Baki Şehirlioğlu hayatını..
    7. Bartın'da trafik kazası: 2 kişi..
    8. "Filistin Halk Konferansı" düzenlendi
    9. Altınordu Osmanlı'yı tek golle yendi
    10. Trump: Putin ile boks maçı yapmak..
    11. ''Bugün Amerika'nın Afganistan'ı..
    12. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı..
    13. Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    14. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ilk..
    15. Belçika'da parmak izi krizi!
    16. Fatih Terim'den 'futbolcular..
    17. Fenerbahçe cephesini çıldırtan..
    18. İngiliz Bakan Duncan, yeni..
    19. Barcelona'dan Ronaldo'suz Real..
    20. 3. Apitoryum Buluşması gerçekleşti
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti