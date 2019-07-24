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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:15
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak

ANKARA (AA) - Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-28 Temmuz tarihlerinde Belarus'ta düzenlenecek Oleg Karavaev Turnuvası'na katılacak grekoromen güreşçiler, 31 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.

Grekoromen Milli Takımı, çalışmalarını 17 Ağustos'a kadar Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürecek.

Teknik direktörlüğünü Salih Bora'nın yaptığı milli takımın kamp kadrosunda 38 sporcu yer alıyor.

Dünya Güreş Şampiyonası, eylül ayında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:15
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