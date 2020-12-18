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Dünya 'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...
Dünya

'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Covid-19 sonrası dönemi yaşanabilecek gelişmeleri değerlendi. Great Reset itirafından bulunan Schwab, eski düze dönmenin imkansız olduğunu söylerken, "Bence "sıfırlama" kelimesi oldukça uygun. Çünkü şu anda hala virüsle savaşıyoruz, ancak son aşı haberlerinin ardından fazlasıyla iyimser olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:29:00 - 2020-12-18 21:38:08
'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Profesör Klaus Schwab, Euronews'e verdiği röportajda, Covid-19 sonrası dönemi değerlendirerek, çok önemli itiraflarda bulundu. Eski düzene dönemenin imkansız olduğunu söyleyen Schwab, dünyada herşeyin sıfırlanması yani "Great Reset"in olması gerektiğini söyledi.

"Eskiye dönmek imkansız, dünyadaki her şey sıfırlanmalı"

Schwab, "Bence "sıfırlama" kelimesi oldukça uygun. Çünkü şu anda hala virüsle savaşıyoruz, ancak son aşı haberlerinin ardından fazlasıyla iyimser olabiliriz. Şimdi korona sonrası dönemin nasıl yapılandırılacağı ve tasarlanacağını düşünmemiz gerekiyor. Ve burada, tabii ki, sıfırlama kelimesi aklıma geliyor." eski normale geri dönmenin imkansız olduğunu savundu.

İfadelerine devam eden Klaus Schwab, "Ebeveynlerimizin ve dedelerimizin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı gibi, neyin yanlış gittiğini ve neyi daha iyi yapabileceğimizi gerçekten düşünmek için bu fırsatı kullanmalıyız" dedi.

"Uluslararası sistemde de sıfırlamaya gidilmeli"

Muhabirin, "Siz çok taraflılığın, şampiyonusunuz. Başkan Donald Trump'ın görevden ayrılışı sonrası çok paydaşlı bir topluma geri dönüş sizce sağlanabilir mi? Dünya yeni bir yol mu takip ediyor yoksa klasik çok taraflılığa geri dönüş mü yaşanacak?" sorusuna da cevap veren Schwab, ulusulararası sistemde de sıfırlanmaya gidilmesi gerektiğini savundu.

"Sıfırlamayı başlatırken önceliğimiz..."

"Bu sıfırlamayı başlatırken önceliğiniz nedir?" sorusuna cevap veren Klaus Schwab "Burada üç boyut, üç öncelik var. Birincisi, dünyayı daha dirençli kılmak çünkü kesinlikle başka sürprizlerle, belki farklı virüslerle yüzleşmek zorunda kalacağız. İkincisi, dünyayı daha kapsayıcı, daha adil hale getirmeliyiz, çünkü dışlanmış hisseden insanların dayanamayacakları noktalara geldiğini gördük. Son olarak, dünyayı daha yeşil yapmalıyız. Bugün ilk işaretlerini aldığımız gelecekte büyük bir felaketten kaçınmak için nihayet tüm enerjimizi karbonu bitirme çalışmalarının arkasına koymak zorundayız" dedi.

"Küresel seviyede sistemik bir yaklaşıma ihtiyacımız var"

Klaus Schwab, ayrıca küresel seviyede sistemik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Gelecekte dünyamızda ihtiyaç duyduğumuz şey, çok daha fazla sistemik bir yaklaşım. Çünkü her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğunu biliyoruz. Her şey sadece küresel seviyede bağlı değil. Aynı zamanda örneğin sosyal, ekonomik ve siyasi meselelerin hepsi de birbirine bağlı. Bu da sistemik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösteriyor"

"Uluslararası sistemin reformdan geçirilmesine ihtiyaç var"

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"II. Dünya Savaşı'nın ardından uygulamaya sokulan çok taraflı sisteme geri dönemeyiz. İhtiyacımız olan şey uluslararası sistemin reformdan geçirilmesi.

Dünya Ticaret Örgütü'nü düşünün. Küresel ticarete e-ticaret vb gibi yeni boyutlar eklemek zorundayız.

Bu yüzden çok taraflılar Biden'ın seçilmesi ile kuvvetli bir destek elde edecek. 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğumuz gerekli sistemleri şu anda oluşturabileceğimiz konusunda ben çok umutluyum."

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