Gravillon'dan şoke eden açıklama! Maaşımı alamadım

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Andreaw Gravillon ile yolların ayrıldığı iddia edildi.



Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; birkaç aydır maaşını alamayan Gravillon, avukatları aracılığıyla mavi lacivertli kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi. Takım arayışlarına başlayan 25 yaşındaki stoperin, şimdiden Spartak Moskova ile görüştüğü ve Rus takımına transfer olma yolunda önemli adımlar attığı ileri sürüldü.

"Birçok oyuncu takımdan ayrılacak"

Haberde ayrıca Adana Demirspor'un önümüzdeki haftalarda maddi sorunlar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayacağı da vurgulandı. Birkaç aydır futbolculara maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşayan Türk kulübünde, birçok oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

18 maçta 1 gol 1 asist

Fransa'nın Reims takımından geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Adana temsilcisine transfer olan Andreaw Gravillon'un 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Mavi lavivertli takımd 18 maça çıkan Gravillon 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Murat Sancak doğrulamıştı

Fransız basınından daha önce de Adana Demirspor'un oyunculara ödeme yapmakta zorlandığı iddiası gelmişti.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, bu iddianın ardından, "Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim, maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor, herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Profesyonel olarak, alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur, aşılmayacak bir durum değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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