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Ekonomi Gram ve çeyrek tutana uyarı! İşte altında direnç noktaları
Ekonomi

Gram ve çeyrek tutana uyarı! İşte altında direnç noktaları

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:24:00 - 2023-10-26 12:24:36
Gram ve çeyrek tutana uyarı! İşte altında direnç noktaları

Gram altın psikolojik sınıra dayandı. Çeyrek altının yönü ise merak konusu. İşte serbest piyasada altının gelişim seyri ve tutunabilecekleri noktalar:

Yurt içi altın piyasasında fiyatların seyrini bölgesel gerilimler belirlemeye devam ederken Merkez Bankası'nın faiz yönünde atacağı adımlarla birlikte parite oynaklığı ve borsanın vereceği tepkiler de yakınen takip ediliyor.

Küçük yatırımcıların gözü ise, özellikle elinde gram ve çeyrek altın bulunduranlar, altın fiyatlarında nasıl bir trendin süreceğini, yakın ve orta vadede fiyatların seyrinin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor...

Belirsizlik aşılmadı

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerilimin nispeten azalmasıyla birlikte ons altın tarafında 1970 dolar seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Dün gün içerisinde 1963 dolar ile 1987 dolar seviyesi arasında fiyatlama gören ons altında, son 10 günlük ortalamasına yakın 1950 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamanın devam etmesi olumlu bir tablo çiziyor. Öte yandan Ortadoğu’da yaşanan gerilimin ortaya koyduğu belirsizlikler giderilebilmiş değil.

Gün içi seyir ve performans

Gün içinde 1980 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1975 ve 1970 dolar diğer destek bölgeleri ön planda. Muhtemel tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1985 dolar ve üstünde 1990 ile 1995 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak yakın markajda.


Ons altın 1970 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya devam ederken gram altın da 1780TL seviyesinin üzerinde kendine yer aradı. Şu saatlerde serbest piyasada altının gramı 1800 lira. bu seviyede kalıcılığın devam etmesi zor. Keza aşağı küçük düşüşler yaşansa da gramın yönü pozitif yukarı ibreyi göstermekte.
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Gram ve çeyrekte pozitif seyir

Kur tarafında bugün TCMB faiz kararı etkili olabilir. Ons altın tarafında ABD verileri ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışı öne çıkıyor. İlk direnç noktası olarak 1800TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1805TL ve 1810TL seviyeleri izlenebilir. Çeyrek altın şu saatlerde 2950 şeklinde fiyatlanıyor. Serbest piyasada çeyrek altının yönünün de yukarı yönlü olduğu bir gerçek. Keza konjonktürel belirsizlikler yukarı yönde tutuyor.

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