Gram ve çeyrek nerede tutunacak? Altında yön arayışına dikkat

Yatırımlarını altın yönünde değerlendirmek isteyen vatandaşlar genellikle yastık altı olarak tabir edilen çeyrek ve gramda kalmaya yöneliyor. Özellikle son dönemde konjonktürel kaynaklı ve gerilimden beslenen altında ibre yukarı yönlü bir profil çizerken şimdi de bu yönün ne derece ve nereye kadar devam edebileceği. Küçük yatırımcının altında destek noktalarını takip etmesi önemli.

Bugün şu saatlerde gram altın 1801 liradan fiyatlanırken çeyrek altın 2950 lira bandında.

Altının alacağı konum önemli

Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi 4,9 seviyesinde seyrederken dolar endeksi kuvvetli bir görünüm içerisinde. Jeopolitik risk karşısında prim kaydeden ons altın aynı zamanda bir baskı altında. Kıymetli madende 1970 dolar destek seviyesinin üzerinde fiyatlamalar sözkonusu. Bu fiyatlarda geri çekilmeler gözlense de jeopolitik risklere ilişkin güvenli liman talebinin etkisi şu süreçte devam edecek görünüyor. Bu güne bakıldığında gün içinde 1985 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1980 ve 1975 dolar destek bölgeleri olarak öne çıkar rakamlar. Muhtemel yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi halinde 1990 dolar ve üstünde 1995- 2000 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak konumlandırılabilir.

Altının alacağı konum önemli

Serbest piyasa uzmanlarına göre; Yurt içinde gram altın fiyatları kendi en yüksek seviyelerinde seyretmeyi sürdürüyor. Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle 1800 liradan fiyatlamaların kalıcı olmadığı söylenebilir. Amerikan Merkez Bankası'na dair beklentiler bir sonraki toplantıda faiz oranlarının sabit bırakılması yönünde. Ons altın 1 Kasım’da gerçekleşecek Fed faiz toplantısına kadar jeopolitik risk ve faiz beklentileri arasında fiyatlanırken kur tarafında hareketler sınırlı. İlk direnç noktası olarak 1800 lira takip edilirken bu seviye üzerinde 1805-1810 seviyeleri takip edilebilecek. Aşağı yönlü hareketlerde 1795 lira seviyesi destek olarak öne çıkmakla birlikte bunun altında 1790-1785 bandı da önemli bir alt eşik olarak izlenebilir. Bugün şu saatlerde gram altın 1801 liradan fiyatlanırken çeyrek altın 2950 lira bandında hareket ediyor.