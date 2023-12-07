Gram ve çeyrek fiyatında yatay sürece geçildi! Altın yatırımcısı orta vadeli beklentide

Altın fiyatları oynak seyrini korumaya devam ederken çeyrek fiyatı şu saatlerde 3095 liradan fiyatlanıyor. Gram altın ise 1900 bandının altında 1886 lira seviyelerinde kendine yer arayışında.

Ons altında yatay fiyatlama

Ons altında yatay fiyatlama sürüyor.2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık yukarı yönlü beklentinin devam etmesini sağlıyor. Bugün açıklanacak verilerin ons altın üzerinde etkisinin sınırlı olması bekleniyor. ABD tarım dışı istihdam verisi yarın açıklanacak. Bunun devamında 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın ne derece süreceği gözlemlenecek. Bu bağlamda İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Gram altının son durumu

Gram altın fiyatlarına bakıldığında; kurda son 8-9 günde yaşanan yatay fiyatlamanın etkisi hissedildi. altında hafta başında yaşanan yükseliş sonrasında geri çekilme yaşanırken bu yatay fiyatlamanın sürdüğü bir gerçek. Bugün ons altına bağlı oynaklık gram altın üzerinde etkili olmaya devam edecek konumda. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Satın alım noktasına bakıldığında ise çeyrek altında 3 bin liranın altı, gram altında ise 1850 liranın altı değerlendirilebilecek noktalar olarak öne çıkıyor. Serbest piyasa uzmanları ise , altının yükseliş seyrinin kısa vadeli beklentiden ziyade orta vadeli bir algı oluşturmuş durumda olduğuna dikkati çektiler.