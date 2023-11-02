Gram ve çeyrek durgun seyirde! Altında sert çıkışa yumuşak fren

Altın fiyatları yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki verileri radarına alırken uluslararası konjonktürde sert iklimin yumuşaması fiyat bazında sert hareketlerin de önüne geçmiş görünüyor.

Ons altındaki duruma bakıldığında; Ons altın 2000 dolar seviyesini test etti. devamında kar satışları gelirken gerileme görüldü. Yeniden gelen alımlar ve Fed tarafında faiz artırım sürecinin bitmesi açıklamalarıyla güçlü görünüm desteklendi. Ortadoğu başta olmak üzere jeopolitik gerilimin devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 3'e yakın yakın prim de yukarı yönlü trende destek sağladı.1980 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1975 ve 1970 dolar diğer destek bölgeleri olarak tanımlanabiliyor.

Gram altın cephesi

Gram altın serbest piyasada şu saat diliminde 1810 liradan fiyatlanıyor. Gram altın tarafındaki tablo ise şöyle şekilleniyor:

"Ons altın tarafında kar realizasyonları ve güçlü dolar sonrası yaşanan düşüş etkisi ile gram altın 1833 lira seviyesinden geri çekilmeler yaşadı. Kendini 1985 dolar seviyesinin üzerine atmayı başaran ons altının desteğiyle gram altında yukarı yönlü hareketler izlendi."

Destek noktaları

Güne 1806 lira seviyesinde başlayan gram altın gün içerisinde en düşük 1798 lira seviyesinden aldığı tepki ile gün sonunda 1,804 seviyesinde kapanış gördü. İlk direnç noktası olarak 1810TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1815TL ve 1820TL seviyeleri izlenebilecek. Geri çekilmelerde ise 1805TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Çeyrek altın ise şu saat diliminde 2973 liradan işlem görüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Serbest piyasa uzmanları altında kısa vadede sert bir yükseliş ve düşüş beklenmemesi görüşünü dile getiriyorlar.

Küçük yatırımcı için altın fiyatlarını yorumlayan piyasa uzmanları bu seviyelerin kısa vadeli olduğunu orta vadede de çok sert çıkış beklenmemesi gerektiği görüşünü taşırken ekonomik ve siyasi ortamın gerilmesi halinde ise yükseliş trendinin devreye girebileceği uyarısında bulunuyorlar.