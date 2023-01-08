Gram tüketmek bile yetiyormuş! Zerdeçallı sütün faydaları nedir, neye iyi gelir? Kaç gün içilmeli, hazırlanışı...

Zerdeçallı süt veya diğer adıyla altın süt; kurutulmuş zerdeçal kökü veya tozuyla sütün karıştırılmasıyla hazırlanan sarı renkli bir içecektir. İçecek Hint mutfağına özgü geleneksel bir toniktir, oradan Avrupa ve Amerika’ya sonrada ülkemize yayılmıştır. Lezzeti biraz acıdır ve süt zerdeçalın baharat tadını hafifletir. İçecek geleneksek olarak sadece zerdeçal ve süt ile yapılır ancak içerisine kakule tozu, öğütülmüş zencefil, biber, karanfil ve tatlandırıcılar eklenebilir.

Zerdeçaldaki antioksidanlar, aktif bileşikler ve sütteki mineraller bir araya gelince vücut için üst düzeyde sağlıklı bir içecek ortaya çıkar. Vücuda genel olarak fayda sağlar, özellikle etkili olduğu alanlar bulunur.

Zerdeçallı sütün faydaları

1. Cilt Bakımı

Antioksidan içeriğiyle antiaging etkiler yapar ve cilt sağlığını artırır. Bu içeceğin bölgesel olarak cilt üzerinde kullanılması da iltihap, tahriş, sivilce, sedef ve diğer cilt durumlarında faydalı olur.

2. Sindirime Yardımcı Olur

Zerdeçalda kurkumin bulunur. Antiseptik ve antibiyotik bir madde olan kurkumin, bağırsaklardaki iltihaplanmaların azaltılmasında etkili olarak sindirimi rahatlatır, mide ağrılarına ve şişkinliğe iyi gelir, bakteri dengesine olumlu etkiler yapar. Ayrıca 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre safra üretimini artırarak yağ yakımını hızlandırır.

3. Zayıflama

Zerdeçal tüketimi yağ dokusunda yeni yağ hücrelerinin oluşumunu önleyebilir. Bu sayede daha fazla kilo alımı durdurularak zayıflama çabalarından daha iyi netice alınabilir.

4. Solunum Problemlerini Rahatlatır

2014 yılında yayınlanan bir makaleye göre, antibakteriyel ve antiviral özellikleri vücuda saldıran çok çeşitli patojenlere karşı etkili olur. Ayrıca zerdeçal yağı solunması aşırı mukusun atılmasını sağlayarak öksürüğü rahatlatır ve astıma karşı koruma sağlar.

5. İltihaplanmaları Azaltır

Bu sıcak içecek vücut genelinde; boğazdan kas ve eklemlere kadar iltihaplanmalara karşı etkili olabilir. İçerdiği kurkumin maddesi etkili bir antienflamatuardır. Oksidatif stresi ve gereksiz bağışıklık sistemi cevaplarını azaltır.

6. Anti-Kanserojen Özellikleri Vardır

Zerdeçallı süt son yıllarda ünlenen etkili bir antikanser içeceğidir, bu amaçla alternatif tıpta kullanımı vardır. Bu etkisinin sebebi zerdeçalın güçlü bir antioksidan olan kurkumin maddesi içermesidir. Kurkumin kanser gibi kronik hastalıklara yol açan oksidatif stresi ve hücre mutasyonunu önleme kapasitesine sahiptir.

2008 yılında yapılan araştırmalara göre bu madde belirli kanser hücrelerinde hücre ölümünü uyarır, kanserli hücrelerin hayatta kalmasını azaltır, metastazı ve çoğalmayı önler, hastalığın ilerlemesini durdurabilir.

7. Karaciğer Sağlığını Destekler

Vücut için çok iyi bir detokstur, özellikle karaciğerin temizlenmesinde faydalı olabilir. Bazı laboratuvar deneylerinde zerdeçal özlerinin ilaç veya bağımlılık yapıcı madde kaynaklı karaciğer hasarına karşı koruduğu gösterilmiştir. Karaciğerde oksidatif stresi önler ve hatta Hepatit C virüsünün karaciğer hücrelerine bulaşmasını önleyebilir.

8. Ruhsal durumun iyileşmesine yardımcı olur. Beyin sağlığına ve hafızaya iyi gelir.

9. Kalp hastalıklarına karşı koruyabilir.

Zerdeçallı süt (Altın süt) tarifi, nasıl hazırlanır?

Evde zerdeçallı süt yapmak isteyenler internette bir dizi çeşitli tarif bulabilir. Uzmanlar toplamda en fazla 25-30 gram zerdeçal kullanılarak hazırlanan içeceklerden günde 2-3 bardak içilmesinde bir sakınca olmadığında hemfikirdir. Süt yerine süt alternatifleri kullanılabilir ancak süt ile tüketilmesi daha yaygındır.

Malzemeler

3/4 çay kaşığı zerdeçal tozu

1 bardak süt (veya badem sütü, soya sütü, hindistan cevizi sütü)

1/2 çay kaşığı kakule tozu (isteğe bağlı)

1/4 çay kaşığı zencefil (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı bal/şeker

Hazırlanışı

Sütü bir cezvede ılıklaşıncaya kadar 3-4 dakika ısıtın

Şimdi zerdeçal, kakule ve zencefili süte karıştırın.

Ocağı orta seviyeye ayarlayın ve 1-2 dakika daha pişirin.

Ardından karışımı süzüp tüketebilirsiniz.

Eğer isterseniz zencefil yerine biber ekleyebilirsiniz. Soğuk algınlığı ve öksürükte çok etkili olur.

Zerdeçallı sütü kimler içemez?

-Uzmanlar günde bir bardaktan fazla tüketilmemesini önermektedir. -Zerdeçal, hamilelere ve emziren kadınlara önerilmez. Dolayısıyla bu süreçlerde zerdeçallı süt içilmemelidir. -Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, zerdeçal bu ilaçlar etkileşime girebilir.

Zerdeçallı süt kaç gün içilmeli?

Uzmanlar günde bir bardaktan fazla tüketilmemesini önermektedir.

Zerdeçallı süt hazırlanışı tarif 2.

Tarif:

1 parça zerdeçalı rendenin en küçük tarafıyla rendeleyin.

Ardından büyük bir cezveye 1 su bardağı sütü alın.

Üzerine rendelediğiniz taze zerdeçalı ekleyin ve kısık ateşte karıştırarak kaynatın.

Kaynama noktasına gelince 1-2 dakika daha tutup ocaktan alın.

Zerdeçallı süt zararları: Zerdeçallı sütün aşırı tüketimi hazımsızlık, ishal, mide yanması, mide bulantısı gibi sorunlara sebep olabilir. Uzmanlar günde bir bardaktan fazla tüketilmemesini önermektedir. Zerdeçal, hamilelere ve emziren kadınlara önerilmez.