Gram altının 3 bin lira olacağını öne süren ekonomit Tuna Kaya'dan yeni dolar ve altın bombası! Bu kez...

Dolar ve altın üzerine yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Piyasa Uzmanı Tuna Kaya, dolar ve altın için önümüzdeki süreçte yaşanacaklar için tarih verdi.

Hafta boyu yükselişini sürdüren gram altın haftanın son iş gününde 968 seviyeleri ile kapanışını yaptı.

Dolar ise 17 barajını zorlamaya başladı. Daha önce de dolar için 16 seviyesinin direnç seviyesi olduğunu ifade eden Tuna Kaya, dolar için yeni tahminlerini paylaştı. Gram altın tarafında ise ciddi yükselişler yatırımcıları bekliyor. İşte Tuna Kaya'nın açıklamaları:

"Bu olursa dolar düşer"

''Bu noktada süper bono devreye girebilir. Eğer bu yıl seçim sürecine gidilirse süper bono rafa kaldırılabilir. Seçim yoksa kurda sert ataklar olur da 17,17 seviyesinin üzerine çıkarsa süper bono devreye girer. Süper bono, enflasyon garantili ve üzerine bir miktar faiz veriliyor. Bu yüzde 1 ila 3'tür. Bunu alanlar kendilerini bir şekilde enflasyondan koruyor. Yani TÜİK enflasyonundan kendini koruyor. Süper bono kurda gevşeme getirebilir. Yani kur 15 ,50 seviyesine düşürülebilir. Dolar kurunda 16 seviyesi kritik bir seviye."

Gram altını düşürecek seviye...

"Gram altının iki tane bacağı var. Biri ons tarafı diğeri Dolar/TL bacağı. Dolardaki yukarı yönlü hareket gram altını destekledi. Önce 924 seviyesi aşıldı. Düşen trend kırıldı. Gram altına bizi 968 seviyesi var. Bu gram altında kritik seviye. 968 seviyesi yukarı doğru aşıldığında 988 seviyesinde doğru yeni bir atak görebiliriz. Gram altın 940 seviyesinde kaldıkça bu seviye bu seviyeleri yoklayacaktır. Eğer bu durum olmazsa gram altında yeniden 924 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanacaktır. Ons tarafında ise düşen trend vardı. Bu trend kırıldı. Ons altın yükselişine doğru devam ettirecek. 2023 yılında ciddi yükselecektir. Bu da gram altın tutanları sevindirecektir"

3 bin lira tahmini yapmıştı

Tuna Kaya, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir. Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.