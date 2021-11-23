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Ekonomi Gram altında yükseliş sürüyor: 710 lira oldu!
Ekonomi

Gram altında yükseliş sürüyor: 710 lira oldu!

Altın fiyatlarında, yukarı yönlü hareketlenme devam ediyor. Dün haftaya düşüşle başlamasının ardından akşam saatlerinde 663 lira seviyesinde işlem gören gram 710 liraya kadar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:08:00 - 2021-11-23 13:12:09
Gram altında yükseliş sürüyor: 710 lira oldu!

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 664,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 697,2 lira ile zirvesini görmesini ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa 710 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.135 lira, Cumhuriyet altını da 4.623 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2,2'lik düşüşün ardından bugün tepki alımlarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 1.807 dolara çıktı.

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