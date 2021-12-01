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Ekonomi Gram altında yeni rekor! Kritik sınıra dayandı
Ekonomi

Gram altında yeni rekor! Kritik sınıra dayandı

Altının gramı 800 TL sınırına dayandı. Gram altın yeni günde 779 TL seviyelerinden işlem görerek başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 07:41:00 -
Gram altında yeni rekor! Kritik sınıra dayandı

Son günlerde yükselişe geçen Dolar, güne 12.84 ile başlamasının ardından akşam saatlerinde 13.95 seviyesini görerek rekor tazelemişti.

Güne 735'le başlayan altının gramı ise 800 TL sınırına dayandı. Gram altın 789 TL'ye kadar yükseldi.

Gram altın sabah saatlerinde 779 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Çeyrek Altın Fiyatı

1256.8957

1282.5466

Gümüş Fiyatları

9.9779

9.9831

Cumhuriyet Altını

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5225.4534

22 Ayar Bilezik

703.8366

710.946

Tam Altın Fiyatları

5078.8847

Memiş'ten bomba tahmin

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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