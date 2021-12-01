Gram altında yeni rekor! Kritik sınıra dayandı
Altının gramı 800 TL sınırına dayandı. Gram altın yeni günde 779 TL seviyelerinden işlem görerek başladı.
Son günlerde yükselişe geçen Dolar, güne 12.84 ile başlamasının ardından akşam saatlerinde 13.95 seviyesini görerek rekor tazelemişti.
Güne 735'le başlayan altının gramı ise 800 TL sınırına dayandı. Gram altın 789 TL'ye kadar yükseldi.
Gram altın sabah saatlerinde 779 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Çeyrek Altın Fiyatı
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Gümüş Fiyatları
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Tam Altın Fiyatları
5078.8847
Memiş'ten bomba tahmin
Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.