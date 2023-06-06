Gram altında tarihi rekor geldi
Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın sabah erken saatlerden itibaren yükselişini yine sürdürdü. 1.350 TL'yi aşarak rekor kırdı. İşte güncel altın fiyatları...
Yurt içinde dolar kurundaki yükseliş gram altında rekor getirdi. Gram altın fiyatı 1.350 TL'yi aştı.
Ons altın güne 1961 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1959 dolar en yüksek de 1964 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1960 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Gram altın dolardaki volatil seyrin etkisinde kalarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın güne 1340 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1338 lira en yüksek de 1368 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1351 liradan alıcı buluyor.
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