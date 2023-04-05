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Ekonomi Gram altında tarihi rekor!
Ekonomi

Gram altında tarihi rekor!

Yeniakit Publisher
2023-04-05 07:29:00 -
Gram altında tarihi rekor!

Altın fiyatları ABD'de açıklanan verilerine ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 2 bin doları aştı. Gram altın ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu yenileyerek 1250 liraya kadar yükseldi.

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar-TL'de yaşanan yükselişle 1.250 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

Çeyrek altın 2.078 lira, Cumhuriyet altını da 8.286 liradan satılıyor. Ons altın ABD'de açıklanan verilerin ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 2 bin doları aştı. Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın merkez bankalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirten analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörüldüğünü aktararak, son gelişmelerin ardından bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Yorumlar

halil baba

he he ne rekoru ,son 3 yıllık enflasyona göre altının gramının şu anda 4500 lira civarında olması gerekirdi.Araba ve toprağa para yatıranlar kazandı,altın zarar ettirdi.,ama araba fiyatları sın alanların elinde patlayacak gibi.abrupada 3 euro olan araba burda 500 bine gidiyorsa hileli,suni artış var demektir.
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