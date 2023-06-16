Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak Türkiye’ye duyurdu: 500 lira birden olacak

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

1500 liraları gören altın fiziki tarafta ise 1600 liraya dayandı.

Beklentinin yukarı yönlü olması gram altına olan talebi artırırken Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcıyı sevindirecek sözler söyledi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Ons altında orta ve uzun vadede hiçbir değişiklik yok. Beklenti yukarı yönlü devam ediyor. Beklediğimiz seviyeleri yeniden göreceğiz gibi duruyor. Gram tarafında artık 1500 liradayız. Fiziki tarafta ise 1600 lira ve üstü fiyatlar var. Yıl sonu beklentim ise 1800 ve 2000 lira üstüydü. Bu beklentim devam ediyor. O rakamlara gelecek" dedi.

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