Gram altında hareketlilik! İşte son rakamlar

Şahin tutumuyla bilinen Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, delta varyantının kuvvetlenmesi ve ekonomik toparlanmayı sekteye uğratması durumunda erken varlık alımı azaltımını önceleyen tutumunu değiştirebileceğini söylemişti. Varlık alımı azaltımının ertelenmesi para politikasındaki sıkılaşmayı geciktirerek altın fiyatlarının bir süre daha düşük faizli ortamdan destek bulmasını sağlayabilir.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen ise “Altın zayıf doları ve sabit tahvil faizlerini seviyor. Bu da Kaplan’ın varlık alımı azaltımını yeniden düşünebileceğini söylemesinden sonra oldu” dedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi Cuma günü 1.160 seviyesini gördükten sonra kademeli bir düşüşle salı günü 1.152 civarına kadar geriledi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi de 2 baz puan gerileyerek yüzde 1,26 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın, Ağustos ayına sert bir düşüşle başladıktan sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 1.800 dolara doğru yükselmişti. Geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra haftayı yükselişle kapatan ons altın, yeni haftaya da yükselişle başlayarak 1.800 doların üzerine tırmandı.

Faizsiz bir varlık olan ve Fed’in para politikasını sıkılaştırmasından olumsuz etkilenecek olan ons altın, bu sene 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizlerinin yükseldiği dönemlerde büyük gerilemeler yaşamıştı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle 492 TL’ye kadar tırmandıktan sonra doların zayıflaması ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle yeniden 490 TL’nin altına kaymıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar/TL’nin gerilemesiyle 488 TL civarında yatay bir seyir izliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 488,52

SATIŞ(TL) 488,60

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 794,00

SATIŞ(TL) 806,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.588,00

SATIŞ(TL) 1.614,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.169,00

SATIŞ(TL) 3.217,00