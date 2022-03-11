Gram altın ve dolar izlenirken o emtia zirve yaptı! Dikkat çeken iddia: Böyle giderse...

Rusya-Ukrayna savaşıyla emtia ve dolar fiyatlarında hareketlenme tekrar başladı.

Gümüş fiyatları, Ukrayna'da çatışmaların başlamasından beri yaklaşık yüzde 1.5 yükselerek 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 27 dolar/onsa yaklaşan gümüş fiyatlarında yatırımcı gözünü Rusya’da gümüş arzı ile ilgili tehditlere çevirdi.

Uzmanlara göre, çatışmaların sürmesi durumunda gümüş fiyatında zirve yapma ihtimali var.

Meksika, Peru ve Çin'den sonra dünyanın dördüncü büyük gümüş üreticisi olan Rusya'nın Ukrayna ile savaşının sürmesi halinde, uzmanlara göre gümüş arzında bir miktar sıkıntı oluşabilir. Uzmanlar, Rusya'ya yaptırımların gümüş fiyatlarında kısa vadede artış yaşanabileceğini iddia ediyor.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre emtia sıkıntısının ekonomik etkilerini inceleyen Amerikalı ekonomist Dr. Stephen Leeb, enerji geçişi döneminde özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir gümüş açığı yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Uzman, gümüş fiyatlarının şu an ciddi bir baskı altında olduğuna ve değerinin çok altında işlem gördüğüne dikkat çekerek, aslında gümüşün 3 haneli rakamlarda fiyatlanması gerektiğini ileri sürüyor.

’Precious Metals Commodity Management’ın kurucusu Matt Watson, gümüşün seneyi 27 dolar civarında tamamlamasını, ardından artışın süreceğini iddia ediyor.

Matt Watson, "Diğer pek çok mineral gibi gümüşü de tüketeceğiz. Gümüşte yalnızca 55 yıllık bilinen rezerv kaldı. Gümüş madeni arzının 2040'ların ortalarına kadar iki katına çıkması gerekiyor” dedi.