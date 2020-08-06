Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Son dakika!

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Ağustos altın fiyatları rekor kırıyor. Altının ons fiyatı 2048 dolrı gördü. Peki ama bugün gram, çeyrek, yarım, reşat ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın kaç para...