Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Son dakika!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Ağustos altın fiyatları rekor kırıyor. Altının ons fiyatı 2048 dolrı gördü. Peki ama bugün gram, çeyrek, yarım, reşat ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın kaç para...
Altın fiyatları dün 445 lirayı gördü ve tarihi bir rekor kırdı. Bugün ise kendi rekorunu kırarak 477 liraya yükseldi. Hala yükselmeye devam ediyor.
*Önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde liste hazırlanmıştır.
GRAM ALTIN
- 477,55
- 477,62
22 AYAR BİLEZİK
- 429,50
- 434,00
CUMHURİYET ALTINI
- 3.054,80
- 3.116,70
YARIM ALTIN
- 1.527,40
- 1.565,50
ÇEYREK ALTIN
- 789,60
- 817,20
REŞAT ALTIN
- 3.087,27
- 3.149,65
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 426,64
- 443,14
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 264,00
- 306,42