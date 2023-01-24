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Ekonomi Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor
Ekonomi

Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor

Gram altın 1.173 TL'yi görerek rekor seviyesini yeni bir noktaya yükseltti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 10:45:00 -
Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de zayıf perakende satış verileri, şirket kazançları ve geçen haftaki işten çıkarmalar resesyon korkularını artırırken altın ivme kazandı.

Ons altın 1.940 doları test ederken gram altın 1.173 TL'yi gördü.

Fed'in gelecek hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantısında parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatması bekleniyor.

ABD'den bu hafta içinde satın alma yöneticileri endeksleri ve Fed'in takip ettiği enflasyon verisi dahil olmak üzere önemli açıklamalar gelecek.

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