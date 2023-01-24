Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor
Gram altın 1.173 TL'yi görerek rekor seviyesini yeni bir noktaya yükseltti.
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de zayıf perakende satış verileri, şirket kazançları ve geçen haftaki işten çıkarmalar resesyon korkularını artırırken altın ivme kazandı.
Ons altın 1.940 doları test ederken gram altın 1.173 TL'yi gördü.
Fed'in gelecek hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantısında parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatması bekleniyor.
ABD'den bu hafta içinde satın alma yöneticileri endeksleri ve Fed'in takip ettiği enflasyon verisi dahil olmak üzere önemli açıklamalar gelecek.