Gram altın neden çakıldı? Uzman isim altını olanları uyararak cevapladı

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram altın haftanın ilk gününe sert düşüşle başladı.

ABD ve Avrupa'da enflasyonun hızlı düşmeyeceği, faiz indirimlerinin 2024 tarihinden önce gerçekleşmeyeceği beklentileri nedeniyle altın fiyatları düşüşe geçti.

Gram altın haftanın ilk gününe 1094 lira seviyesinde başlarken, ons altın 1809 dolar seviyesinde işlen görüyor. Böylece gram altın da 2 ayın en dip seviyesine gerilemiş oldu.

"Tepkiler oldukça yetersiz"

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Sarı metal tarafında geçtiğimiz haftadan kalma negatif eğilim varlığını korurken, fiyatlar 1810 desteğine kadar geri çekildi. Hem Cuma günü hem de bu gece Asya seansında 1810 desteği üzerinde tutunma sürüyor ancak tepkiler oldukça yetersiz.

1810’un kırılması halinde adım adım sürebilecek düşüş eğiliminde 1788 desteği önemli hale gelecektir.

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Olası tepkilerde ise 1830’u hafta içerisinde takip edeceğiz. Kısa vadede 1830’u yukarı yönde kırmadığı sürece olası yükselişlerin tepkiden ibaret kalması öngörülebilir. Destekler: 1810 – 1802 – 1788 --- Dirençler: 1818 – 1830 – 1843"