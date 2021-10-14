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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaça yükseldi?
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaça yükseldi?

Altın güncel fiyat | Altın fiyatları yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Uluslararası piyasada fiyatların yükselmesi altını da etkili. Hal böyle olunca pek çok kişi "Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 14 Ekim güncel altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:01:00 -
Gram altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaça yükseldi?

Uluslararası piyasalardaki gelişmeler altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Hem altın yatırımı yapanlar hem de altın alacak olanlar “Gram altın ne kadar kaç TL?” sorusuna cevap arıyor?

Gram altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaça yükseldi?

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarının varlık alımı azaltmasına ilişkin takviminin belli olmaya başlaması ile ABD enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesine paralel olarak ons altının fiyatı zirve yaptı. İşte, güncel altın fiyatları:

                               ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın           528,87                   528,97

Çeyrek altın        857,00                   869,00

Yarım altın          1.714,00               1.740,00

Cumhuriyet       3.423,00               3.467,00

22 Ayar Bilezik  479,29                   483,22

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