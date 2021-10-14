Uluslararası piyasalardaki gelişmeler altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Hem altın yatırımı yapanlar hem de altın alacak olanlar “Gram altın ne kadar kaç TL?” sorusuna cevap arıyor?

Gram altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaça yükseldi?

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarının varlık alımı azaltmasına ilişkin takviminin belli olmaya başlaması ile ABD enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesine paralel olarak ons altının fiyatı zirve yaptı. İşte, güncel altın fiyatları:

ALIŞ SATIŞ

Gram altın 528,87 528,97

Çeyrek altın 857,00 869,00

Yarım altın 1.714,00 1.740,00

Cumhuriyet 3.423,00 3.467,00

22 Ayar Bilezik 479,29 483,22