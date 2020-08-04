Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne durumda?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın bugün ne kadara alıcı buluyor? Çeyrek altın kaç lira? İşte altın fiyatları...
Dünya ticaretinin pandemi nedeniyle sekteye uğraması ile yatırımcıların yeni gözdesi altın oldu. Altına olan talebin artması ile birlikte ons fiyatıda arttı.
Yılbaşında 1515 dolar civarında olan altın ons fiyatı şimdilerde 1975 dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Gram altın fiyatıda yılbaşında 290 liradan alıcı bulurken bugünlerde 440 liranın üzerinde alıcı buluyor.
Altın Ons Grafiği
İşte altın fiyatları!
Altın Ons Fiyatı: 1.976 Dolar
Gram Altın Fiyatı: 441 TL
Çeyrek Altın Fiyatı: 730 TL
Cumhuriyet Altın Fiyatı: 2.970 TL
22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı: 404 TL
Tam Altın Fiyatı: 2.920 TL
Yarım Altın Fiyatı: 1.460 TL
14 Ayar Altın Fiyatı: 258 TL
18 Ayar Altın Fiyatı: 331 TL