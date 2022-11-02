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Ekonomi Gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları:

Geçtiğimiz hafta altın haftayı düşüşle kapatmıştı. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler ise sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Altın alış satış fiyatı 2 Kasım canlı:

Yeniakit Publisher
2022-11-02 09:55:00 -
Gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları:

Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın fiyatlarında bir yükseliş yaşandı. Geride bıraktığımız ekim ayında altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşansa da uzmanlar yeni yıla kadar gram altında önemli bir artış olacağını belirtiyor. Peki, bugün altın ne kadar?

Gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 988,37 TL

Satış: 988,54 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.623,00 TL

Satış: 1.638,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.237,00 TL

Satış: 3.279,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.475,00 TL

Satış: 6.535,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.507,47 TL

Satış: 6.567,95 TL

22 ayar bilezik

Satış: 906,78 TL

Alış: 914,91 TL

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