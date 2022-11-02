Gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları:
Geçtiğimiz hafta altın haftayı düşüşle kapatmıştı. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler ise sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Altın alış satış fiyatı 2 Kasım canlı:
Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın fiyatlarında bir yükseliş yaşandı. Geride bıraktığımız ekim ayında altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşansa da uzmanlar yeni yıla kadar gram altında önemli bir artış olacağını belirtiyor. Peki, bugün altın ne kadar?
Gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 988,37 TL
Satış: 988,54 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.623,00 TL
Satış: 1.638,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.237,00 TL
Satış: 3.279,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.475,00 TL
Satış: 6.535,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.507,47 TL
Satış: 6.567,95 TL
22 ayar bilezik
Satış: 906,78 TL
Alış: 914,91 TL