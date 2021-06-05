Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 5 Haziran
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın son aylarda hızlı çıkışını sürdürüyor. Özellikle pandemiyle birlikte yatırımcısının yüzünü güldüren altının ne kadar olduğu, güncel fiyatı sık sık araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar?
Altın yatırımcısını yüzünü güldüren en güçlü araçlardan biri haline geldi. Pandemiyle birlikte altındaki yükseliş yatırımcısını sevindirdi. Altın almak isteyen ya da yatırımlarını hesaplamak isteyenler sık sık güncel altın fiyatını araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 5 Haziran
Alış Satış
Gram altın 526,89 527,01
Çeyrek altın 845,00 868,00
Yarım altın 1.680,00 1.738,00
Cumhuriyet 3.360,00 3.463,00
22 Ayar Bilezik 477,37 480,92