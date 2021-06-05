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Ekonomi Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 5 Haziran
Ekonomi

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 5 Haziran

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın son aylarda hızlı çıkışını sürdürüyor. Özellikle pandemiyle birlikte yatırımcısının yüzünü güldüren altının ne kadar olduğu, güncel fiyatı sık sık araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 08:39:00 -
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 5 Haziran

Altın yatırımcısını yüzünü güldüren en güçlü araçlardan biri haline geldi. Pandemiyle birlikte altındaki yükseliş yatırımcısını sevindirdi. Altın almak isteyen ya da yatırımlarını hesaplamak isteyenler sık sık güncel altın fiyatını araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 5 Haziran

                               Alış                         Satış

Gram altın           526,89                   527,01

Çeyrek altın        845,00                   868,00

Yarım altın          1.680,00               1.738,00

Cumhuriyet       3.360,00               3.463,00

22 Ayar Bilezik  477,37                   480,92

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