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Ekonomi Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları:

Çeyrek altın ne kadar oldu? Haftanın son işlem günüyle birlikte altının ne kadar olduğu yönündeki soru daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın kaça alınıyor kaça satılıyor? Güncel altın fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-09-30 10:53:00 -
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları:

30 Eylül Cuma günü altın yukarı yönlü bir hareketle güne başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın güncel fiyat:

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 996,51

Satış: 996,70

Çeyrek altın

1.632,00

Satış: 1.652,00

Cumhuriyet altını

Alış: 6.508,00

Satış: 6.582,00

Reşat altını

Alış: 6.540,47

Satış: 6.614,95

22 Ayar Bilezik

Alış: 912,51

Satış: 920,63

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