Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları:
Çeyrek altın ne kadar oldu? Haftanın son işlem günüyle birlikte altının ne kadar olduğu yönündeki soru daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın kaça alınıyor kaça satılıyor? Güncel altın fiyatları:
30 Eylül Cuma günü altın yukarı yönlü bir hareketle güne başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın güncel fiyat:
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 996,51
Satış: 996,70
Çeyrek altın
1.632,00
Satış: 1.652,00
Cumhuriyet altını
Alış: 6.508,00
Satış: 6.582,00
Reşat altını
Alış: 6.540,47
Satış: 6.614,95
22 Ayar Bilezik
Alış: 912,51
Satış: 920,63