Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın alış satış 19 Şubat altın fiyatı ne kadar?
Kasım ayının ilk haftasından rekor üstüne rekor kırarak 540 TL’ye kadar çıkan gram altın son altı ayın en düşük seviyesini gördü. Koronavirüste aşının bulunması ve aşının yapılmaya başlanılması, Merkez Bankası’nın aldığı kararlar sonrası altın fiyatları düştükçe düştü. Yatırımcı altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bilezik ne kadar oldu? 19 Şubat gıram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ne kadar oldu. İşte altın fiyatlarında son durum.
Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? Dünya piyasasında altın milyonlarca kişi tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle panikleyip rekor üstüne rekora koşan altın, Aralık ayından bu yana yatırımcısını şoke etmeye devam ediyor. Korona yasaklarının kademeli olarak kalkacağı Mart ayından sonra kafe ve restoranlar başta olmak üzere yasaklanan faaliyetlerin kısmen de olsa başlayacağı beklenirken, düğün ve nişan döneminin de açılacak olması nedeniyle altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden toparlanmaya başlayacağı bekleniyor. Peki ama gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, 24 ayar külçe altın gramı ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 19 Şubat güncel altın fiyatları ve kapalıçarşı gündemi...
Altın ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATI
396,97
399,38
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
396,92
396,98
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.770,42
1.770,71
ÇEYREK ALTIN FİYATI
634,59
648,61
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.540,28
2.588,28
YARIM ALTIN FİYATI
1.266,17
1.298,11
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.540,28
2.588,28
ATA ALTIN FİYATI
2.636,95
2.703,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,30
263,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
359,26
387,15
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,00
6,01
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
26,69
26,71