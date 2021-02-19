Gram altın ne kadar? | Çeyrek ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın alış satış 19 Şubat altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? Dünya piyasasında altın milyonlarca kişi tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle panikleyip rekor üstüne rekora koşan altın, Aralık ayından bu yana yatırımcısını şoke etmeye devam ediyor. Korona yasaklarının kademeli olarak kalkacağı Mart ayından sonra kafe ve restoranlar başta olmak üzere yasaklanan faaliyetlerin kısmen de olsa başlayacağı beklenirken, düğün ve nişan döneminin de açılacak olması nedeniyle altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yeniden toparlanmaya başlayacağı bekleniyor. Peki ama gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, 24 ayar külçe altın gramı ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 19 Şubat güncel altın fiyatları ve kapalıçarşı gündemi...

Altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

396,97

399,38

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

396,92

396,98

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.770,42

1.770,71

ÇEYREK ALTIN FİYATI

634,59

648,61

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.540,28

2.588,28

YARIM ALTIN FİYATI

1.266,17

1.298,11

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.540,28

2.588,28

ATA ALTIN FİYATI

2.636,95

2.703,76

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,30

263,03

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

359,26

387,15

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,00

6,01

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,69

26,71