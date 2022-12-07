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Ekonomi Gram altın ne kadar? 7 Aralık Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar?
Ekonomi

Gram altın ne kadar? 7 Aralık Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar?

Yeni günle birlikte merak edilen konuların başında güncel altın fiyatları geliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:56:00 -
Gram altın ne kadar? 7 Aralık Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında bir dalgalanma devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel rakamları sık sık araştırıyor. Çok uluslu bir banka olan Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Banka altının ons fiyatının 2 bin 250 dolara yükseleceğini öngördü. Bankanın belirttiği rakamlar gerçekleşirse gram altın ciddi anlamda yükselecek. İşte, güncel altın fiyatları:

Gram altın ne kadar? 7 Aralık Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar?

Gram altın

Alış: 1.062,00 TL

Satış: 1.062,20 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.736,00 TL

Satış: 1.761,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.464,00 TL

Satış: 3.523,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.952,00 TL

Satış: 7.021,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.984,47 TL

Satış: 7.053,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 976,45 TL

Satış: 982,35 TL

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