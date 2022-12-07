Gram altın ne kadar? 7 Aralık Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar?
Yeni günle birlikte merak edilen konuların başında güncel altın fiyatları geliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları:
Altın fiyatlarında bir dalgalanma devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel rakamları sık sık araştırıyor. Çok uluslu bir banka olan Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Banka altının ons fiyatının 2 bin 250 dolara yükseleceğini öngördü. Bankanın belirttiği rakamlar gerçekleşirse gram altın ciddi anlamda yükselecek. İşte, güncel altın fiyatları:
Gram altın ne kadar? 7 Aralık Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar?
Gram altın
Alış: 1.062,00 TL
Satış: 1.062,20 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.736,00 TL
Satış: 1.761,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.464,00 TL
Satış: 3.523,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.952,00 TL
Satış: 7.021,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.984,47 TL
Satış: 7.053,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 976,45 TL
Satış: 982,35 TL