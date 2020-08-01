Gram altın ne kadar? 1 Ağustos altın fiyatları
Gram altın ne kadar? 1 Ağustos altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselmeye devam eden altın fiyatlarının son durumu merak konusu haline geldi. Kapalıçarşı ziynet eşyalarına talep arttı. Fakat altın cep yakmaya devam ediyor. Peki ama altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları...
Altının ons fiyatı bugün 1975 doları görüyor. Dolayısıyla altın fiyatları etkileniyor. Yükselen altın fiyatlarının son durumu, aşağıdaki listede önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yazılmıştır.
GRAM ALTIN
- 443,00
- 443,11
22 AYAR ALTIN
- 408,50
- 412,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.908,60
- 2.961,50
YARIM ALTIN
- 1.454,30
- 1.485,30
ÇEYREK ALTIN
- 729,50
- 745,00
REŞAT ALTIN
- 2.941,07
- 2.994,45
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 406,21
- 421,92
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 251,36
- 291,75
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız..