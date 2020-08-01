Gram altın ne kadar? 1 Ağustos altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselmeye devam eden altın fiyatlarının son durumu merak konusu haline geldi. Kapalıçarşı ziynet eşyalarına talep arttı. Fakat altın cep yakmaya devam ediyor. Peki ama altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları...