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Ekonomi Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 17 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 17 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 17 Aralık Perşembe 2020 altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? 17 Aralık’ta gram altın 468,45 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:18:00 - 2020-12-17 08:19:04
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 17 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olan gram altın yeni güne 468 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın güne 766 liradan başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesi dün altın fiyatları oldukça hareketlendi. Peki, bugün altın piyasasına yansıması nasıl olacak?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 467,34

Gram altın satış: 468,45

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 756,70 TL

Çeyrek altın satış: 766,40 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.024,30 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.051,70 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.514,50 TL

Yarım altın satış: 1.530,60 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.010,72 TL

Tam altın satış: 3.044,85 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.095,90 TL

Ata altın satış: 3.131,27 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 424,00 TL

22 ayar bilezik satış: 426,00 TL

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